К закрытию межбанка доллар подорожал на 10 копеек

В пятницу, 29 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,51/26,53, к закрытию котировки составили 26,60/26,63

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,51, максимальные - 26,60. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные - 26,63.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4563/0,4572, к закрытию котировки составили 0,4606/0,4614.

Торги по евро начались с котировок 31,2526/31,2762, к закрытию котировки составили 31,3720/31,4074.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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