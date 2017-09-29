Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
25 мая 2017 года НБУ утвердил изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга. В результате клиенты банков с новыми для себя процедурами подтверждения легальности происхождения доходов. C сентября банки ужесточили требования.
Ежедневно банки отправляют сотни уведомлений о проведении или попытках проведения операций, подпадающих под финансовый мониторинг. Контроль операций клиентов автоматизирован и большинство транзакций фильтруются автоматически.
Читайте также - Как сделать приватизацию неправильно, или Финт ушами Центрэнерго
Если клиент проводит рисковую операцию, согласно нормативам НБУ, банк не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения. Поэтому украинцы обязаны не только отвечать на все вопросы банковского специалиста, но и подтверждать свои сделки многочисленными документами.
Без мониторинга - операции до 15 000 грн
Операции физических лиц в сумме до 15 000 грн не подпадают под мониторинг. Если сумма транзакции выше, банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента.
Какие подтверждающие документы могут потребоваться и какие источники дохода можно указать? Перечень таких подтверждающих документов указан в пункте 50 раздела V Положения об осуществлении банками финансового мониторинга", утвержденном постановлением НБУ № 417 от 26.06.2015 г.
Для физических лиц, в том числе предпринимателей, это зарплата, выплата по гражданско-правовым договорам, выручка за товары или услуги, продажа имущества, получение наследства или выигрыш в лотерею. Достаточным подтверждением будет копия декларация о доходах за прошлый год с отметкой налоговой инспекции, копия такой декларации органа иностранного государства (для нерезидентов и для граждан Украины, которые получали доход за границей). Если декларация на подавалась, банк запросит у клиента информацию о его доходах и уплаченных налогах, заверенную в налоговой инспекции.
Что делать, если доход нельзя подтвердить документально?
Внутренняя банковская анкета клиента содержит также раздел о прочих источниках поступления средств на счета физических лиц. Такие источники поступлений как финансовая помощь, доход от продажи ценных бумаг, доход от продажи или уступки права требования, а также поступления в виде займа также являются легальными.
Копии соответствующих договоров служат подтверждением законности средств для проведения операций. Хотя некоторые банки уведомляют клиентов, что они не принимают в качестве подтверждения источника дохода договоры о финансовой помощи или займе. Вероятно, слишком большое количество клиентов банков живет в долг.
Сообщает ли банк о поступлениях или расходах граждан в налоговую инспекцию?
Банковские учреждения напрямую не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщенные сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и в Государственную фискальную службу. Например, за первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов.
Читайте также - Десять качеств управленца, которые могут погубить компанию
Когда же появится мониторинг расходов граждан Украины с целью налогообложения? Фактически он уже появился. И если украинцам пока не приходят уведомления из налоговой инспекции с просьбой подтвердить доходы и подать налоговую декларацию, то только потому, что не работает в полной мере механизм налогового контроля в отношении граждан. Стоит ожидать, что эти "недоработки" устранят в течение ближайших лет.
Александра Томашевская, налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса
Материалы, публикуемые в разделе Мнения, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ"
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus