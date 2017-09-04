НБУ ослабил гривню на 5 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 4 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2574,8384 грн за $100;

3069,2074 грн за 100 евро;

4,4351 грн за 10 руб РФ.



На 1 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2569,3957 грн за $100;

3038,3104 грн за 100 евро;

4,3887 грн за 10 руб РФ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.