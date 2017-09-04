НБУ решил изменить операционный дизайн монетарной политики

Регулятор планирует начать размещение 3-месячных депозитных сертификатов

Национальный банк Украины планирует в сентябре изменить операционный дизайн монетарной политики. Цель - обеспечение низкой и стабильной инфляции.

Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор планирует начать размещение 3-месячных депозитных сертификатов. Об этом шла речь на встрече руководства НБУ с представителями казначейских подразделений банков.

"Мы надеемся, что эти сертификаты будут активно торговаться на вторичном рынке, что оживит и увеличит его ликвидность", - отметил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

По оценкам Нацбанка, появление 3-месячных депозитных сертификатов не приведет к увеличению объемов выпущенных депозитных сертификатов и не создаст препятствий для возобновления кредитования. Сейчас на депозитные сертификаты приходится менее 3% банковских активов, поэтому у банков достаточно ресурсов для оживления кредитования, считают в НБУ.

Начало размещения трехмесячных депозитных сертификатов НБУ запланировано на 13 сентября. Размещение будет происходить один раз в неделю, в среду, на процентном тендере по принципу единой цены.

Вместе с тем с 11 сентября НБУ прекращает ежедневное размещение депозитных сертификатов на 14 дней. Их размещения будет проводиться два раза в неделю, во вторник и четверг. Депозитные сертификаты овернайт будут размещаться ежедневно.

Что предлагает НБУ

Планируется отказаться от обязательной регистрации межбанковских соглашений участников рынка в системе ВалКли и КредИнфо. При этом данные о межбанковских соглашениях НБУ будет получать на основе данных торгово-информационных систем Блумберг и Рейтер (ТИС). По мнению Нацбанка, это будет способствовать снижению операционных рисков для банков, а для НБУ - позволит получать информацию о сделках, заключаемых в режиме реального времени. НБУ также планирует перейти к новой методологии расчета официального курса гривни. Вместо средневзвешенного расчета по сделкам ВалКли, будет использоваться среднеарифметическое значение по сделкам в ТИС с отсечением "крайних соглашений".

НБУ намерен провести либерализацию валютного регулирования в части лимитов банков на покупку валюты. Сейчас лимит по позиции сдерживает участие коммерческих банков на валютном рынке. Это увеличит ликвидность рынка и соответственно станет возможным сокращение норматива обязательной продажи валюты, считают в Нацбанке.

НБУ планирует отменить требование о заблаговременном перечислении средств под покупку валюты на межбанковском валютном рынке на отдельный счет (режим Т + 1). Таким образом, основным источником информации для принятия решений по интервенциях НБУ станет текущий рыночный курс гривни и его колебания. В будущем это должно привести к сокращению количества валютных аукционов и частого использования интервенции в форме запроса лучшего курса.

Планируется создать возможность для заблаговременного оформления залога под кредиты НБУ и позволить использовать валюту в качестве залога для кредитов овернайт.

Операционный дизайн - это совокупность инструментов, используемых Нацбанком для осуществления денежно-кредитной политики и взаимосвязей между ними. Основной инструмент монетарной политики для НБУ - ключевая процентная ставка по основным инструментам монетарной политики.

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