Доллар прибавил 34 копейки

Курс продажи наличного доллара вырос на 34 копейки

В понедельник, 4 сентября средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 15,67 коп до 25,7190 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 34,0 коп - до 26,1800 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - также 25,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,47 коп и составляет 30,3610 грн, средний курс продажи вырос - на 45,70 коп до 31,1990 грн. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле - за 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,3 коп и составляет 4,098 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 13,1 коп до 4,563 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7190 26,1800 0,4098 0,4563 30,3610 31,1990 Медиана 25,7100 26,2250 0,4250 0,4550 30,4000 31,2850



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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