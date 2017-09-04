Доллар прибавил 34 копейки
В понедельник, 4 сентября средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 15,67 коп до 25,7190 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 34,0 коп - до 26,1800 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - также 25,9 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 20,47 коп и составляет 30,3610 грн, средний курс продажи вырос - на 45,70 коп до 31,1990 грн. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле - за 30,75 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,3 коп и составляет 4,098 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 13,1 коп до 4,563 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7190
|
26,1800
|
0,4098
|
0,4563
|
30,3610
|
31,1990
|
Медиана
|
25,7100
|
26,2250
|
0,4250
|
0,4550
|
30,4000
|
31,2850
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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