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Наличный доллар подорожал на 43 копейки

04.09.2017 12:04
Курс продажи наличного доллара вырос на 43 копейки

В понедельник, 4  августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 19,54 коп до 25,7577 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 43,67 коп - до 26,2767 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - также 25,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,44 коп и составляет 30,4107 грн, средний курс продажи вырос - на 53,57 коп до 31,2777 грн. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле - за 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,6 коп и составляет 4,100 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 12,2 коп до 4,554 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,7577

26,2767

0,4100

0,4554

30,4107

31,2777

Медиана

25,7500

26,3000

0,4250

0,4550

30,4500

31,3000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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