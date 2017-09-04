Наличный доллар подорожал на 43 копейки
В понедельник, 4 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 19,54 коп до 25,7577 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 43,67 коп - до 26,2767 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - также 25,9 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 25,44 коп и составляет 30,4107 грн, средний курс продажи вырос - на 53,57 коп до 31,2777 грн. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле - за 30,75 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,6 коп и составляет 4,100 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 12,2 коп до 4,554 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7577
|
26,2767
|
0,4100
|
0,4554
|
30,4107
|
31,2777
|
Медиана
|
25,7500
|
26,3000
|
0,4250
|
0,4550
|
30,4500
|
31,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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