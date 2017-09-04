Наличный доллар подорожал на 43 копейки

Курс продажи наличного доллара вырос на 43 копейки

В понедельник, 4 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 19,54 коп до 25,7577 грн. Средний курс продажи американской валюты вырос на 43,67 коп - до 26,2767 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - также 25,9 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,44 коп и составляет 30,4107 грн, средний курс продажи вырос - на 53,57 коп до 31,2777 грн. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле - за 30,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,6 коп и составляет 4,100 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 12,2 коп до 4,554 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7577 26,2767 0,4100 0,4554 30,4107 31,2777 Медиана 25,7500 26,3000 0,4250 0,4550 30,4500 31,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.