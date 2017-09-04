Межбанк закрылся котировками доллара 25,82/25,87

В понедельник, 4 сентября, торги по доллару США открылись котировками 25,79/25,81, к закрытию котировки составили 25,82/25,87

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,79, максимальные - 25,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,81, максимальные - 25,96.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4469/0,4476, к закрытию котировки составили 0,4460/0,4471.

Торги по евро начались с котировок 30,6746/30,6984, к закрытию котировки составили 30,7335/30,7930.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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