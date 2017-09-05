Официальные курсы банковских металлов на 5.09.2017

Нацбанк Украины установил на 5 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 345356,21 грн;

серебро - 4611,31 грн;

платина - 258803,43 грн;

палладий - 245073,12 грн.

Напомним, на 4 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 339466,69 грн;

серебро - 4505,97 грн;

платина - 253879,07 грн;

палладий - 240747,39 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.