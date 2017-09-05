Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 5 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 2,68 коп до 25,7845 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,67 коп - до 26,2400 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,53 коп и составляет 30,4260 грн, средний курс продажи упал - на 1,27 коп до 31,2650 грн. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле - за 31,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 4,108 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,568 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,49 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7845 26,2400 0,4108 0,4568 30,4260 31,2650 Медиана 25,8000 26,2000 0,4300 0,4550 30,5100 31,2750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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