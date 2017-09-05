Фонд гарантирования отправил банк Новый на ликвидацию
05.09.2017 10:34
ФГВФЛ начал процедуру ликвидации банка Новый, которая продлится два года
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию банка Новый. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
"Начата процедура ликвидации акционерного коммерческого банка Новый сроком два года с 1 сентября 2017 года", - уточняет фонд.
Уполномоченным на ликвидацию на тот же срок ФГВФЛ назначил Александра Гулея.
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