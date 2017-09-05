Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,00 коп - до 26,2467 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,1 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,47 коп и составляет 30,4553 грн, средний курс продажи упал - на 2,47 коп до 31,2530 грн. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле - за 31,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,132 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,549 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7953
|
26,2467
|
0,4132
|
0,4549
|
30,4553
|
31,2530
|
Медиана
|
25,8000
|
26,2000
|
0,4250
|
0,4540
|
30,5000
|
31,2500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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