Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 5 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,77 коп до 25,7953 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,00 коп - до 26,2467 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,47 коп и составляет 30,4553 грн, средний курс продажи упал - на 2,47 коп до 31,2530 грн. Продать евро дороже можно за 30,8 грн, купить дешевле - за 31,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,2 коп и составляет 4,132 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,549 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,46 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7953 26,2467 0,4132 0,4549 30,4553 31,2530 Медиана 25,8000 26,2000 0,4250 0,4540 30,5000 31,2500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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