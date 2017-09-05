Котировки доллара на межбанке выросли до 25,90/25,95
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,86, максимальные - 25,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,91, максимальные - 26,01.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4464/0,4475, к 12:00 котировки составили 0,4476/0,4490.
Торги по евро начались с котировок 30,7770/30,8339, к 12:00 котировки составили 30,7743/30,8337.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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