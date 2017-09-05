Доллар на межбанке прибавил 7 копеек

Во вторник, 5 сентября, торги по доллару США открылись котировками 25,86/25,91, к закрытию котировки составили 25,93/25,98

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,86, максимальные - 25,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,91, максимальные - 26,01.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4464/0,4475, к закрытию котировки составили 0,4509/0,4521.

Торги по евро начались с котировок 30,7770/30,8339, к закрытию котировки составили 30,8359/30,8928.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.