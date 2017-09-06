НБУ оптимизировал условия применения мер воздействия к банкам
Национальный банк Украины оптимизировал условия применения мер воздействия к банкам.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в частности, установлено исключение в условиях введения Нацбанком особого режима контроля за деятельностью банка и назначение куратора по банку, которому предоставлен кредит для поддержания ликвидности. Теперь основанием для введения особого режима и назначения куратора не будет служить факт получения банком от НБУ кредита для поддержки ликвидности за стандартными инструментами регулирования ликвидности банковской системы или наличия у банка такого кредита.
НБУ также ввел равные условия начисления штрафов за нарушение банками требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Если раньше такие штрафы начислялись в процентном значении от размера зарегистрированного уставного капитала банка, то теперь они будут определяться в рамках установленного предельного размера за соответствующий вид нарушения требований законодательства по вопросам финмониторинга.
Эти изменения внесены в Положение о применении Нацбанком мер воздействия постановлением НБУ от 31 августа 2017 №84. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
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