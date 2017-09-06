Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 6 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 6,52 коп до 25,8605 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,53 коп - до 26,3420 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,24 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,47 коп и составляет 30,5200 грн, средний курс продажи вырос - на 9,15 коп до 31,3445 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 4,145 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,4 коп до 4,593 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8605 26,3420 0,4145 0,4593 30,5200 31,3445 Медиана 25,8550 26,3000 0,4350 0,4580 30,6000 31,3500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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