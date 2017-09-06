Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,53 коп - до 26,3420 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,24 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 6,47 коп и составляет 30,5200 грн, средний курс продажи вырос - на 9,15 коп до 31,3445 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 4,145 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,4 коп до 4,593 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8605
|
26,3420
|
0,4145
|
0,4593
|
30,5200
|
31,3445
|
Медиана
|
25,8550
|
26,3000
|
0,4350
|
0,4580
|
30,6000
|
31,3500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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