Межбанк открылся котировками доллара 25,95/25,98

В среду, 6 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,95/25,98 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4518/0,4529.



Торги по евро начались с котировок 30,9557/30,9915.





Динамика межбанковского курса на графике *здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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