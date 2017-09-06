Наличный доллар подорожал на 10 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 10,7 коп - до 26,3537 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 11,27 коп и составляет 30,5680 грн, средний курс продажи вырос - на 10,97 коп до 31,3627 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 4,133 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,569 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8913
|
26,3537
|
0,4133
|
0,4569
|
30,5680
|
31,3627
|
Медиана
|
25,9000
|
26,3500
|
0,4250
|
0,4560
|
30,6250
|
31,3750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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