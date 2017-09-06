Наличный доллар подорожал на 10 копеек

В среду, 6 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 9,60 коп до 25,8913 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 10,7 коп - до 26,3537 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,27 коп и составляет 30,5680 грн, средний курс продажи вырос - на 10,97 коп до 31,3627 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,1 коп и составляет 4,133 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,569 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8913 26,3537 0,4133 0,4569 30,5680 31,3627 Медиана 25,9000 26,3500 0,4250 0,4560 30,6250 31,3750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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