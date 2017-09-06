Курс евро на межбанке превысил 31 гривню

В среду, 6 сентября, торги по евро на межбанковском рынке открылись котировками 30,9557/30,9915, к 12:00 котировки составили 31,0040/31,0398

Торги по доллару США начались с котировок 25,95/25,98*, к 12:00 котировки составили 25,96/25,99. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,95, максимальные - 25,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,98, максимальные - 25,99.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4518/0,4529, к 12:00 котировки составили 0,4522/0,4533.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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