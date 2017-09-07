НБУ ослабил гривню на 3 копейки

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 3 копейки

На 7 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2598,2213 грн за $100;

3099,9378 грн за 100 евро;

4,5314 грн за 10 руб РФ.



На 6 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2595,4263 грн за $100;

3085,9619 грн за 100 евро;

4,4865 грн за 10 руб РФ.



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