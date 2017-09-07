Наличный доллар подорожал еще на 10 копеек

В четверг, 7 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9,37 коп до 25,9850 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 10,43 коп - до 26,4580 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,10 коп и составляет 30,6890 грн, средний курс продажи вырос - на 20,68 коп до 31,5695 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп и составляет 4,162 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,4 коп до 4,613 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,455 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9850 26,4580 0,4162 0,4613 30,6890 31,5695 Медиана 26,0000 26,4500 0,4350 0,4615 30,8000 31,5750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.