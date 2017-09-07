Наличный доллар подорожал еще на 10 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 10,43 коп - до 26,4580 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 12,10 коп и составляет 30,6890 грн, средний курс продажи вырос - на 20,68 коп до 31,5695 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,9 коп и составляет 4,162 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,4 коп до 4,613 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,455 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9850
|
26,4580
|
0,4162
|
0,4613
|
30,6890
|
31,5695
|
Медиана
|
26,0000
|
26,4500
|
0,4350
|
0,4615
|
30,8000
|
31,5750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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