Глава ВТБ: Нам не удастся продать свои активы в Украине

Глава банковской группы ВТБ сомневается, что ему удастся продать украинские активы: ВТБ Украина и БМ банк

ВТБ, скорее всего, не удастся продать активы в Украине. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает Интерфакс.

"Будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда свертываться. Продать там, наверное, никто ничего не даст", - сказал Костин.

В Украине работают два дочерних банка группы - ВТБ (Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).

Группа ВТБ в мае 2016 г. заявила о намерении продать украинские банки в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 г. после того, как Украина ввела санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Введенные ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

Ранее Костин заявлял, что у ВТБ есть два предложения от украинских инвесторов по покупке его бизнеса в Украине. Нацбанк Украины не одобрил ни одну из заявок от потенциальных покупателей банков с российским капиталом.

Также глава ВТБ говорил, что в перспективе ВТБ намерен свести украинский бизнес фактически к одному офису в Киеве. "Дальше функционировать в таком усеченном варианте. Пока другого выхода не вижу. Минимум 1,5 года придется это делать… Надо сжаться и посмотреть, что будет. В конце концов, может, и закрыть банк", - сказал глава ВТБ.

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