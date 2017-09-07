Глава ВТБ: Нам не удастся продать свои активы в Украине
ВТБ, скорее всего, не удастся продать активы в Украине. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает Интерфакс.
"Будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда свертываться. Продать там, наверное, никто ничего не даст", - сказал Костин.
В Украине работают два дочерних банка группы - ВТБ (Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).
Группа ВТБ в мае 2016 г. заявила о намерении продать украинские банки в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 г. после того, как Украина ввела санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Введенные ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.
Ранее Костин заявлял, что у ВТБ есть два предложения от украинских инвесторов по покупке его бизнеса в Украине. Нацбанк Украины не одобрил ни одну из заявок от потенциальных покупателей банков с российским капиталом.
Также глава ВТБ говорил, что в перспективе ВТБ намерен свести украинский бизнес фактически к одному офису в Киеве. "Дальше функционировать в таком усеченном варианте. Пока другого выхода не вижу. Минимум 1,5 года придется это делать… Надо сжаться и посмотреть, что будет. В конце концов, может, и закрыть банк", - сказал глава ВТБ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7060
-
2595
-
2297
-
1758
-
1574