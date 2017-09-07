Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 7 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 8,73 коп до 25,9787 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 9,27 коп - до 26,4463 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,83 коп и составляет 30,7263 грн, средний курс продажи вырос - на 20,57 коп до 31,5683 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 4,162 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,9 коп до 4,608 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9787 26,4463 0,4162 0,4608 30,7263 31,5683 Медиана 26,0000 26,4450 0,4300 0,4610 30,8000 31,5450



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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