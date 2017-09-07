Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В четверг, 7 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,99/26,01*, к 12:00 котировки составили 25,98/26,00

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,98, максимальные - 25,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,00, максимальные - 26,01.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4542/0,4549, к 12:00 котировки составили 0,4550/0,4558.



Торги по евро начались с котировок 31,0320/31,0533, к 12:00 котировки составили 31,0694/31,0934.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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