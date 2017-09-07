Межбанк закрылся котировками доллара 26,02/26,05

В четверг, 7 сентября, торги по доллару США открылись котировками 25,99/26,01, к закрытию котировки составили 26,02/26,05

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,98, максимальные - 26,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,00, максимальные - 26,05.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4542/0,4549, к закрытию котировки составили 0,4571/0,4580.

Торги по евро начались с котировок 31,0320/31,0533, к закрытию котировки составили 31,2240/31,2573.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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