Во Всемирном банке дали рекомендации по реформе госбанков

Всемирный банк рекомендует в первую очередь создать структуру урегулирования неработающих активов госбанков Украины

Всемирный банк (ВБ) призывает вернуться к вопросу создания структуры урегулирования неработающих активов государственных банков после совершенствования системы корпоративного управления в этих финучреждениях. Об этом рассказал специалист финансового сектора Всемирного банка Евгений Гребенюк, пишет УНИАН.



"К решению создания "парковочной платформы" для проблемных активов стоит вернуться после того, как будет решена проблема неработающего корпоративного управления в этих государственных банках", - отметил Гребенюк.



Он подчеркнул, что устранение проблемных активов из госбанков не решает первичную проблему их возникновения, и требуется реформа системы корпоративного управления госбанков, что уже предусмотрено действующей стратегией.



"Эти два вопроса напрямую связаны. К примеру, если в Ощадбанке и Укрэксимбанке в результате этой реформы действительно появятся независимые наблюдательные советы и новое независимое руководство, то возможно, они не захотят выдавать проблемные кредиты", - добавил эксперт ВБ.



По словам первого заместителя министра финансов Оксаны Маркаровой, Минфин поддерживает реформу корпоративного управления госбанков и уже внедрил новую модель в Укргазбанке и ПриватБанке без принятия Верховной Радой соответствующего закона.



"Проблема в том, что неработающие кредиты накопились в том числе в результате не зависящих от банков факторов: потеря территорий и заемщиков на этих территориях, военные действия и потеря рынков в результате этих действий", - сказала она.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.