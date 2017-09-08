Официальные курсы банковских металлов на 8.09.2017
08.09.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 8 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 349352,76 грн;
серебро - 4625,97 грн;
платина - 262892,18 грн;
палладий - 248850,46 грн.
Напомним, на 7 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 347603,04 грн;
серебро - 4617,04 грн;
платина - 261381,06 грн;
палладий - 255664,98 грн.
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