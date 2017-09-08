Фонд гарантирования вкладов продаст кредиты банка Хрещатик
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставляет на продажу права требования по кредитам банка Хрещатик, общая задолженность по которым составляет 160,82 млн грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Кредиты обеспечены недвижимостью в Виннице: складскими помещениями общей площадью 3,49 тыс. кв. м по ул. Володарского; нежилыми помещениями общей площадью 1,04 тыс. кв. м по ул. Князей Кориатовичей (бывшая Свердлова); комплексом нежилых зданий (складских помещений) общей площадью 15,13 тыс. кв. м; погрузочно-разгрузочной площадкой общей площадью 2,73 кв. м вместе с земельным участком, на котором они расположены, площадью 3,49 га на ул. Гонты.
Также переданы в залог нежилые помещения общей площадью 147,2 кв. м. в Киеве по ул. Стрелецкой (бывшая Красноармейская).
Кроме того, в обеспечение по кредитам переданы транспортные средства (шесть седельных тягачей и шесть бортовых полуприцепов), товары в обороте и имущественные права на поступления денежных средств на текущий счет заемщика.
Первый аукцион по продаже указанного лота состоится 11 сентября в системе Prozorro.Продажи.
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