Dragon Capital: Госдолг вырос из-за докапитализацией Привата
Ключевым фактором роста госдолга в июле стал выпуск ОВГЗ на 23 млрд грн, или $0,9 млрд, с целью увеличить акционерный капитал государственного ПриватБанка. К такому выводу пришли эксперты компании Dragon Capital, пишет Укринформ.
"Номинальная сумма госдолга продолжит увеличиваться до конца этого года и в 2018 году преимущественно за счет заимствований правительства у международных кредиторов и на внешних рынках", - указывают они.
"В то же время, учитывая вероятную задержку с получением кредитов от некоторых международных организаций, темпы роста госдолга могут быть ниже наших текущих ожиданий. В результате мы не исключаем вероятность того, что соотношение госдолга к ВВП начнет снижаться уже в этом году и достигнет 75% в 2018 году", - сообщают в Dragon Capital.
Эксперты отмечают, что государственный долг Украины (прямой и гарантированный) в июле вырос на 1,4% м/м (+$1,1 млрд) и составил $76,1 млрд. С начала года рост составил 7,2%, или $5,1 млрд. Таким образом, госдолг, по оценкам экспертов, соответствовал 74% ВВП за последние 12 месяцев.
Ключевым фактором роста госдолга в июле стал выпуск 23 млрд грн ОВГЗ с целью увеличить акционерный капитал государственного ПриватБанка, ростом внешнего гарантированного долга на $0,3 млрд, а также небольшое укрепление гривни (+0,7% м/м до 25,9 грн/доллар).
Рост госдолга с начала года был вызван несколькими факторами.
Украина привлекла $2,2 млрд кредитов от международных организаций, в том числе транш МВФ в размере $1 млрд, кредит макрофинансовой поддержки от ЕС на сумму €0,6 млрд и $0,5 млрд государственных гарантий для НАК Нафтогаз Украины.
Кроме того, увеличению долларового эквивалента госдолга способствовало укрепление национальной валюты (+4,9% с начала года), но оно же позволило сократить соотношение госдолга к ВВП до 74% с 81% в 2016 году.
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