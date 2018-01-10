НБУ определил критерии распределения банков по группам
Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно решению от 29 декабря 2017 г. № 444 предусмотрены следующие группы:
- банки с государственной долей - банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка;
- банки иностранных банковских групп - банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;
- банки с частным капиталом - банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия есть один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеющие не менее чем 50% уставного капитала банка.
Такое распределение Нацбанк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины.
Ранее сообщалось, что НБУ изменил правила ведения кассовых операций в гривне.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.