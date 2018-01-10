НБУ определил критерии распределения банков по группам

Национальный банк оставил без изменений критерии распределения банков на группы на 2018 год

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно решению от 29 декабря 2017 г. № 444 предусмотрены следующие группы:

- банки с государственной долей - банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка;

- банки иностранных банковских групп - банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;

- банки с частным капиталом - банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия есть один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеющие не менее чем 50% уставного капитала банка.

Такое распределение Нацбанк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил правила ведения кассовых операций в гривне.

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