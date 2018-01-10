НБУ оставил курс гривни на прежнем уровне

Нацбанк оставил официальный курс гривни без изменений

На 10 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2820,3244 грн за $100;

3365,2111 грн за 100 евро;

4,9439 грн за 10 руб РФ.



На 9 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2820,3329 грн за $100;

3397,0910 грн за 100 евро;

4,8964 грн за 10 руб РФ.



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