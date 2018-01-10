НБУ оставил курс гривни на прежнем уровне
10.01.2018 08:00
Нацбанк оставил официальный курс гривни без изменений
На 10 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2820,3244 грн за $100;
3365,2111 грн за 100 евро;
4,9439 грн за 10 руб РФ.
На 9 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2820,3329 грн за $100;
3397,0910 грн за 100 евро;
4,8964 грн за 10 руб РФ.
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