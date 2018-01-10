 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличные курсы валют: данные на 10:00

10.01.2018 10:20
В среду, 10 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 6,19 коп до 28,0535 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,14 коп - до 28,4150 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,15 грн, минимальный курс продажи - 28,34 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,96 коп и составляет 33,3020 грн, средний курс продажи - упал на 12,16 коп до 33,9920 грн. Продать евро дороже можно за 33,51 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,9 коп и составляет 4,490 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп до 4,999 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,76 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,0535

28,4150

0,4490

0,4999

33,3020

33,9920

Медиана

28,1000

28,4000

0,4675

0,5000

33,3400

34,0000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров