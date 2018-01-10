Наличные курсы валют: данные на 10:00

В среду, 10 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 6,19 коп до 28,0535 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,14 коп - до 28,4150 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,15 грн, минимальный курс продажи - 28,34 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,96 коп и составляет 33,3020 грн, средний курс продажи - упал на 12,16 коп до 33,9920 грн. Продать евро дороже можно за 33,51 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,9 коп и составляет 4,490 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп до 4,999 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,76 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,0535 28,4150 0,4490 0,4999 33,3020 33,9920 Медиана 28,1000 28,4000 0,4675 0,5000 33,3400 34,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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