Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,14 коп - до 28,4150 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,15 грн, минимальный курс продажи - 28,34 грн.
Средний курс покупки евро упал на 3,96 коп и составляет 33,3020 грн, средний курс продажи - упал на 12,16 коп до 33,9920 грн. Продать евро дороже можно за 33,51 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,9 коп и составляет 4,490 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп до 4,999 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,76 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,0535
|
28,4150
|
0,4490
|
0,4999
|
33,3020
|
33,9920
|
Медиана
|
28,1000
|
28,4000
|
0,4675
|
0,5000
|
33,3400
|
34,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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