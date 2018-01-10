 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию трех банков

10.01.2018 11:53
ФГВФЛ пролил сроки ликвидации КБ Аксиома, Интеркредитбанка и АктаБанка
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации трех банков. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Срок ликвидации ПАО КБ Аксиома продлен на год - по 29 января 2019 г. включительно. Срок ликвидации ПАО Интеркредитбанк продлен до 16 января 2019 г. включительно. Срок ликвидации ПАО АктаБанк продлен до 15 января 2019 г. включительно.

Также продлены полномочия ликвидатора КБ "Аксиома - с 30 января 2018 г. до 29 января 2019 г. включительно. Ликвидатора Интеркредитбанка - с 17 января 2018 г. до 16 января 2019 г. включительно. Ликвидатора АктаБанка - с 16 января 2018 г. до 15 января 2019 г. включительно.

Ранее сообщалось, что ликвидация Родовид Банка, которую начал ФГВФЛ, продлится до 19 декабря 2019 г включительно.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ФГВФЛ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров