Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию трех банков

ФГВФЛ пролил сроки ликвидации КБ Аксиома, Интеркредитбанка и АктаБанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации трех банков. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Срок ликвидации ПАО КБ Аксиома продлен на год - по 29 января 2019 г. включительно. Срок ликвидации ПАО Интеркредитбанк продлен до 16 января 2019 г. включительно. Срок ликвидации ПАО АктаБанк продлен до 15 января 2019 г. включительно.

Также продлены полномочия ликвидатора КБ "Аксиома - с 30 января 2018 г. до 29 января 2019 г. включительно. Ликвидатора Интеркредитбанка - с 17 января 2018 г. до 16 января 2019 г. включительно. Ликвидатора АктаБанка - с 16 января 2018 г. до 15 января 2019 г. включительно.

Ранее сообщалось, что ликвидация Родовид Банка, которую начал ФГВФЛ, продлится до 19 декабря 2019 г включительно.

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