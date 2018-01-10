Наличный доллар дорожает, евро - дешевеет
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,81 коп - до 28,4217 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,21 грн, минимальный курс продажи - 28,34 грн.
Средний курс покупки евро упал на 4,39 коп и составляет 33,2977 грн, средний курс продажи - упал на 11,56 коп до 33,9980 грн. Продать евро дороже можно за 33,6 грн, купить дешевле - за 33,75 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 4,450 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп до 4,988 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,76 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,0727
|
28,4217
|
0,4450
|
0,4988
|
33,2977
|
33,9980
|
Медиана
|
28,1000
|
28,4250
|
0,4650
|
0,4980
|
33,3750
|
34,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.