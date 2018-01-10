Наличный доллар дорожает, евро - дешевеет

В среду, 10 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,11 коп до 28,0727 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,81 коп - до 28,4217 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,21 грн, минимальный курс продажи - 28,34 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,39 коп и составляет 33,2977 грн, средний курс продажи - упал на 11,56 коп до 33,9980 грн. Продать евро дороже можно за 33,6 грн, купить дешевле - за 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 4,450 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп до 4,988 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,76 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,0727 28,4217 0,4450 0,4988 33,2977 33,9980 Медиана 28,1000 28,4250 0,4650 0,4980 33,3750 34,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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