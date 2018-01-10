Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 10 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,29/28,33*, к 12:00 котировки составили 28,29/28,32

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,29, максимальные - 28,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,32, максимальные - 28,37.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4968/0,4979, к 12:00 котировки составили 0,4963/0,4972.



Торги по евро начались с котировок 33,7924/33,8373, к 12:00 котировки составили 33,7930/33,8146.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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