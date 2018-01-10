ПриватБанк может возглавить чешский банкир

По информации некоторых источников, ПриватБанк планирует назначить председателем правления Петра Крумханзля

ПриватБанк планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля (Petr Krumphanzl). Об этом Liga.net стало известно из источников, близких к банку.

Так же стало известно, что кандидатура Крумханзля была утверждена около трех месяцев назад, но официально об этом не объявляли из-за законодательного ограничения, которое воспрещает менеджерам без профильного образования возглавлять сбанки. Крумханзль же в 1989 г. закончил Карлов университет в Праге по специальности "математика".

В 2004-2008 гг. он работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; в 2008-2011 гг. работал в Украине в Райффайзен Банк Аваль операционным директором.

В 2011-2013 гг. работал в компании Interim Management & Consulting, в 2013-2016 гг. - главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы - главный операционный директор в китайском Home Credit China (с мая 2016 г. по настоящее время).

Как сообщалось, предыдущий глава ПриватБанка Александр Шлапак ушел в отставку в июле 2017 г. Тогда же в СМИ просочилась информация, что новым председателем правления банка станет иностранец.

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