Главой правления ПриватБанка стал Петр Крумханзл

Наблюдательный совет ПриватБанка назначила Петра Крумханзла на должность председателя правления

Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января 2018 г. назначила Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Крумханзл родился в 1966 г. и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 г.

Карьера Крумханзла была связана с такими банками, как чешский Raiffeisenbank и украинский Райффайзен Банк Аваль.

Его последний опыт работы был связан Китаем, где Крумханзл занимал должность члена правления по операционным вопросам банка Home Credit.

В июле 2017 г. было объявлено, что Наблюдательный совет ПриватБанка выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должности председателя правления ПриватБанка и его заместителя по финансовым вопросам.

Ранее сообщалось, что кандидатура Крумханзла была утверждена около трех месяцев назад, но официально об этом не объявляли из-за законодательного ограничения, которое воспрещает менеджерам без профильного образования возглавлять банки. Теперь же со вступлением в силу изменений в закон о банках и банковской деятельности эта преграда преодолена.

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