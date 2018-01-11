Математик и боец. Что известно о новом СЕО ПриватБанка

После 6 месяцев поиска ПриватБанк получил постоянного руководителя. Что известно о новом СЕО банка Петре Крумханзле?

ПриватБанк нашел нового председателя правления - им стал 52-летний чешский банкир Петр Крумханзл. Чех назначен официально - 9 января его кандидатуру единогласным решением утвердил наблюдательный совет банка.



По информации собеседника LIGA.net, знакомого с процессом избрания СЕО Привата, кандидатура Крумханзла предварительно была утверждена еще три месяца назад. Задержка возникла из-за отсутствия у чеха профильного образования - до 6 января этого года закон запрещал таким менеджерам возглавлять украинские банки.



Сейчас единственный процедурный нюанс - согласование в НБУ. Регулятор пока не получал документов по Крумханзлу, рассказали LIGA.net в пресс-службе Нацбанка. По закону у НБУ есть три месяца, но это не помешает новому главе Привата уже сейчас приступить к обязанностям, сообщила замминистра финансов и член набсовета банка Оксана Маркарова.



Финансовые условия работы чеха в Украине набсовет не разглашает, говорит Маркарова. Галина Пахачук, которая в течение 6 месяцев руководила Приватом с приставкой "и.о.", вернется на должность первого зампредправления.



LIGA.net собрала пять фактов о новом главе крупнейшего банка страны и условиях его назначения.



Никогда не работал СЕО. Работа в ПриватБанке для Петра Крумханзла - дебют на высшей управленческой должности. Большую часть своей банковской карьеры он был лишь одним из топ-менеджеров, преимущественно занимаясь операционными вопросами.



В Приват Крумханзл пришел из китайской "дочки" чешской финансовой группы Home Credit, специализирующейся на потребительском кредитовании. В Китае у чехов нет собственного банка, они работают в стране как финкомпания со штатом сотрудников в 85 000 человек.



До работы в Home Credit новый СЕО ПриватБанка в течение трех лет был членом правления (также по операционным вопросам) австрийского "плохого банка" - государственной компании, которая управляла неработающими активами национализированного банка Heta Asset Resolution A.G.

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С 2004 по 2008 Крумханзл работал исполнительным директором в чешском Райффайзен банке.

В 2011 - 2013 годах он занимался консалтингом в финансовом секторе.



Работу в Привате новый предправления начнет со старой командой топ-менеджеров. В ближайшем будущем Крумханзл, возможно, приведет в правление "своих людей", но уже после того как войдет в курс дел, рассказала Маркарова.



Был подопечным Владимира Лавренчука. Петр Крумханзл хорошо знаком с украинскими реалиями. С 2008 по 2011 он занимал должность члена правления по операционным вопросам в Райффайзен Банке Аваль.

Под руководством Владимира Лавренчука, который возглавляет украинский Райффайзен с 2005-го, Крумханзл работал над оптимизацией операционных расходов банка, в первую очередь это касалось реорганизации и сокращения филиальной сети Аваля.



Математик, а не банкир. В 1990 году Крумханзл закончил Карлов университет в Праге, получив степень кандидата математических наук. Экономического или финансового образования у него нет. Крумханзл владеет пятью языками: кроме родного чешского и английского это еще и русский, немецкий и японский.



Ожидал изменения законодательства. Назначение Крумханзла состоялось через четыре дня после вступления в силу закона, который разрешает менеджерам без специализированных дипломов быть СЕО украинских банков. Раньше это было запрещено законом "О банках и банковской деятельности". Теперь чтобы возглавить финучреждение в Украине достаточно иметь любой диплом о высшем образовании.

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Президент подписал нововведение 3 января. Парламент проголосовал за него 16 ноября. По данным источника LIGA.net, близкого к Привату, примерно в это же время кандидатура Крумханзла получила предварительное одобрение набсовета банка.



Любит единоборства. В портфолио Крумханзла не зря значится знание японского языка - он серьезно увлекается восточными боевыми искусствами, имеет шестой дан (из 10 возможных) по айкидо и первый - по дзюдо.

В течение пяти лет - с 1992 по 97-й - Крумханзл жил и обучался единоборствам в Японии. Он имеет право преподавать боевые искусства, и входит в руководство чешской федерации одного из ответвлений айкидо.