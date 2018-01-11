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Наличный доллар подорожал еще на 10 копеек

11.01.2018 10:15
В четверг, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 10,43 коп до 28,1770 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 10,73 коп - до 28,5290 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,35 грн, минимальный курс продажи - 28,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,08 коп и составляет 33,5085 грн, средний курс продажи - вырос на 20,10 коп до 34,1990 грн. Продать евро дороже можно за 33,7 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,8 коп и составляет 4,508 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 5,007 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,1770

28,5290

0,4508

0,5007

33,5085

34,1990

Медиана

28,2400

28,5150

0,4675

0,5000

33,5250

34,2200


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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