Наличный доллар подорожал еще на 12 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,07 коп - до 28,5423 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,4 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 20,43 коп и составляет 33,5020 грн, средний курс продажи - вырос на 19,17 коп до 34,1897 грн. Продать евро дороже можно за 33,72 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 4,468 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,999 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,1963
|
28,5423
|
0,4468
|
0,4999
|
33,5020
|
34,1897
|
Медиана
|
28,2500
|
28,5500
|
0,4700
|
0,5000
|
33,5750
|
34,2000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Нацбанк открестился от создания собственной криптовалюты 19:17
- Государство возьмет криптовалюты под контроль – Турчинов 18:06
- Межбанк закрылся котировками доллара 28,435/28,455 17:22
- Кабмин внес изменения в порядок создания набсоветов госбанков 17:09
- АМКУ рекомендовал Минфину пересмотреть набсоветы госбанков 15:04