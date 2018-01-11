Наличный доллар подорожал еще на 12 копеек

В четверг, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 12,37 коп до 28,1963 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,07 коп - до 28,5423 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,4 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 20,43 коп и составляет 33,5020 грн, средний курс продажи - вырос на 19,17 коп до 34,1897 грн. Продать евро дороже можно за 33,72 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 4,468 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,999 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,8 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,1963 28,5423 0,4468 0,4999 33,5020 34,1897 Медиана 28,2500 28,5500 0,4700 0,5000 33,5750 34,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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