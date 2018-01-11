Доллар на межбанке подорожал на 7 копеек
В четверг, 11 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,37/28,39*, к 12:00 котировки составили 28,44/28,465. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,37, максимальные - 28,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,39, максимальные - 28,465.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4979/0,4985, к 12:00 котировки составили 0,4988/0,4996.
Торги по евро начались с котировок 33,8737/33,8976, к 12:00 котировки составили 33,9801/34,0099.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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