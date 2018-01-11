Нацбанк выдал 2,3 млрд грн рефинансирования одному банку

Банк, название которого не раскрывается, получил 2,3 млрд грн рефинансирования под 16,5% годовых

Национальный банк Украины 10 января провел очередной количественный тендер по рефинансированию банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По результатам тендера была удовлетворена заявка одного банка на сумму 2,3 млрд грн при объявленном объеме тендера в 3 млрд грн.

Процентная ставка при этом составила 16,5% годовых, срок рефинансирования - 84 дня.

Название банка не уточняется.

Как сообщалось, в декабре 2017 г. НБУ предоставил рефинансирование Ощадбанку, Укргазбанку и Альфа-Банку на общую сумму в 4,625 млрд грн под 15,5% годовых.

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