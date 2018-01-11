Кабмин внес изменения в порядок создания набсоветов госбанков

Избрание независимых членов набсоветов госбанков можно теперь отсрочить минимум на два года

Кабинет министров принял постановление, которое упорядочивает создание и функционирование наблюдательных советов банков в случае их капитализации государством или в случае вывода с рынка неплатежеспособного банка с участием государства. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

По новому порядку, требование о начале проведения конкурса на должности независимых членов набсовета начинает применяться к банку через два года после обретения государством права собственности на акции банка (ранее был один год).

Также во время проведения конкурсного отбора комиссия сможет пересматривать решение о допуске претендента к конкурсу, если выяснится, что кандидат предоставил недостоверную информацию.

Постановление также предусматривает, что перечень документов, которые должны предоставить претенденты, может быть дополнен конкурсным предложением относительно стратегии развития или бизнес-плана банка.

Кроме того, принятое постановление также обновляет определенные нормы относительно государственных предприятий в целом.

Срок конкурсного отбора увеличен с 30 календарных до 30 рабочих дней. Кроме того у комиссии появляется возможность продлить этот срок на 15 рабочих дней.

Конкурсная комиссия также получают право делать запросы к предприятиям, учреждений, организаций всех форм собственности, чтобы проверять кандидатов на соответствие критериями независимости.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет рекомендовал Министерству финансов пересмотреть составы набсоветов государственных банков.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.