Межбанк закрылся котировками доллара 28,435/28,455

Курс евро на межбанке превысил 34 грн

В четверг, 11 января, торги по доллару США открылись котировками 28,37/28,39, к закрытию котировки составили 28,435/28,455. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,37, максимальные - 28,445. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,39 максимальные - 28,48.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4979/0,4985, к закрытию котировки составили 0,5004/0,5011.

Торги по евро начались с котировок 34,8737/34,8976, к закрытию котировки составили 34,2584/34,2797.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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