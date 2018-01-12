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Официальные курсы банковских металлов на 12.01.2018

12.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 12 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 376350,98 грн;

серебро - 4838,62 грн;

платина - 275923,40 грн;

палладий - 311480,54 грн.

Напомним, на 11 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 373869,51 грн;

серебро - 4854,14 грн;

платина - 275072,77 грн;

палладий - 313883,25 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы
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