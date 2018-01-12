Проминвестбанк не сможет участвовать в специнтервенциях НБУ

В первом квартале этого года к валютным интервенциям допущены 20 банков

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в валютных интервенциях НБУ в форме запроса относительно наилучшего курса в первом квартале 2018 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, согласно критериям отбора банков, в такой форме валютной интервенции могут принимать участие 20 учреждений. Они по итогам предыдущего квартала имели лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.

Общий рейтинг рассчитывается на основе места банка в каждом из трех составляющих рейтингов, построенных по трем прозрачными критериями:

объем операций банка по покупке и продаже иностранной валюты с другими субъектами рынка и Национальным банком (удельный вес места в этом рейтинге в расчете общего рейтинга составляет 50%);

объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес места в этом рейтинге - 30%);

объем активов банка (удельный вес места в этом рейтинге - 20%).

Согласно этим критериям, в первом квартале 2018 года в перечень банков-участников валютной интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса включен ПроКредит Банк, и исключен Проминвестбанк.

Участвовать в интервенциях смогут следующие банки: АЛЬФА-БАНК, Банк инвестиций и сбережений, Банк Кредит Днепр, ИНГ Банк Украина, КБ Глобус, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Банк Пивденный, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

Интервенции в форме запроса относительно наилучшего курса были введены с начала 2017 года.

В 2017 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке почти $2,3 млрд, в том числе через интервенции по форме запросить лучшего курса больше $1 млрд. Долл. США. За этот период Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1 млрд, в том числе через интервенции по форме запросить лучшего курса $239 млн.

Напомним, валютная интервенция в такой форме осуществляется следующим образом. Сначала НБУ проводит одновременный запрос у банков по цене на покупку/продажу валюты через функционал торгово-информационных систем Блумберг или Рейтер. Получив предложения банков, НБУ заключает договор с тем банком, который предложил лучшую цену.

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