Наличный доллар подорожал на 10 коп, наличный евро – на 33 коп

В пятницу, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 9,52 коп до 28,2915 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,67 коп - до 28,6590 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,46 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 29,80 коп и составляет 33,8000 грн, средний курс продажи - вырос на 33,73 коп до 34,5270 грн. Продать евро дороже можно за 34,0 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 10,6 коп и составляет 4,574 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,8 коп до 5,047 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,2915 28,6590 0,4574 0,5047 33,8000 34,5270 Медиана 28,3500 28,6500 0,4775 0,5040 33,8750 34,5600



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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