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Наличный доллар подорожал на 10 коп, наличный евро – на 33 коп

12.01.2018 10:13
В пятницу, 12 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 9,52 коп до 28,2915 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,67 коп - до 28,6590 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,46 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 29,80 коп и составляет 33,8000 грн, средний курс продажи - вырос на 33,73 коп до 34,5270 грн. Продать евро дороже можно за 34,0 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 10,6 коп и составляет 4,574 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,8 коп до 5,047 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,2915

28,6590

0,4574

0,5047

33,8000

34,5270

Медиана

28,3500

28,6500

0,4775

0,5040

33,8750

34,5600


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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