Наличный доллар подорожал на 10 коп, наличный евро – на 33 коп
Средний курс продажи американской валюты вырос на 11,67 коп - до 28,6590 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,46 грн, минимальный курс продажи - 28,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 29,80 коп и составляет 33,8000 грн, средний курс продажи - вырос на 33,73 коп до 34,5270 грн. Продать евро дороже можно за 34,0 грн, купить дешевле - за 33,8 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 10,6 коп и составляет 4,574 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 4,8 коп до 5,047 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,2915
|
28,6590
|
0,4574
|
0,5047
|
33,8000
|
34,5270
|
Медиана
|
28,3500
|
28,6500
|
0,4775
|
0,5040
|
33,8750
|
34,5600
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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