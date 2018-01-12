Межбанк открылся котировками доллара 28,47/28,49
12.01.2018 10:45
В пятницу, 12 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,47/28,49 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5023/0,5030.
Торги по евро начались с котировок 34,3348/34,3560.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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