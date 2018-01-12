Котировки доллара на межбанке выросли до 28,53/28,55

В пятницу, 12 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,47/28,49*, к 12:00 котировки составили 28,53/28,55

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,47, максимальные - 28,53. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,49, максимальные - 28,565.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5023/0,5030, к 12:00 котировки составили 0,5043/0,5053.



Торги по евро начались с котировок 34,3348/34,3560, к 12:00 котировки составили 34,5812/34,5968.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.