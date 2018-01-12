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К закрытию межбанка доллар набрал 7 копеек

12.01.2018 17:41
В пятницу, 12 января, торги по доллару США открылись котировками 28,47/28,49, к закрытию котировки составили 28,54/28,56

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,47, максимальные  - 28,54. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,49 максимальные - 28,565.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5023/0,5030,  к закрытию котировки составили 0,5042/0,5049.

Торги по евро начались с котировок 34,3348/34,3560, к закрытию котировки составили 34,6389/34,6632.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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