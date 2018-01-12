АМКУ рассмотрит возможную покупку Микитасем акций Проминвестбанка

АМКУ изучает возможную сделку по покупке акций Проминвестбанка Микитасем на предмет концентрации, Нацбанк документы на покупку пока не получал

Народный депутат Украины Максим Микитась намерен приобрести 25% Проминвестбанка. Это следует из сообщения Антимонопольного комитета Украины.

Так, АМКУ сообщает, что начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения Микитасем акций ПАО Проминвестбанк, которое обеспечивает достижение 25% голосов в высшем органе управления.

В свою очередь, в Национальном банке Украины сообщили, что пока не получали пакет документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанк.

В НБУ напомнили, что в апреле 2017 г. уже получали такой пакет документов от Максима Микитася и Павла Фукса. Однако 28 июля 2017 г. НБУ принял решение им отказать.

"Обращаем внимание, что приобретения существенного участия в банке без согласования Национального банка не допускается. Национальный банк имеет право применять меры воздействия к лицам, которые приобрели прямо или косвенно существенное участие в банке без согласования с регулятором, а именно: накладывать штраф в размере до 10% номинальной стоимости приобретенных акций банка и/или временно лишить права голоса", - сказано в сообщении НБУ.

Кроме того, как напомнил регулятор, Нацбанк вправе применить меры воздействия к банку в случае, если структура собственности банка станет непрозрачной в результате такого несогласованного приобретения. В частности, банк может быть отнесен к категории проблемных.

Ранее сообщалось, что Нацбанк намерен отказать Александру Ярославскому в покупке Проминвестбанка.

Проминвестбанк - "дочка" российского Внешэкономбанка. ВЭБ объявил о планах продать Проминвестбанк в 2016 г.

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